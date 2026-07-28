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В России запустили производство полноприводной версии кроссовера Jeland J6 - РИА Новости, 28.07.2026
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14:30 28.07.2026 (обновлено: 15:10 28.07.2026)
В России запустили производство полноприводной версии кроссовера Jeland J6

"АГР Холдинг" запустил производство полноприводной версии кроссовера Jeland J6

© РИА НовостиКроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6
Кроссовер АГР Холдинга Jeland J6 - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6 на своем заводе в Шушарах.
  • Конструкция и оснащение J6 AWD рассчитаны на эксплуатацию в условиях российского климата и дорог.
  • Автомобиль оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6 на своем заводе в Шушарах, сообщила пресс-служба группы.
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"На высокотехнологичном автомобильном заводе холдинга "АГР" в Шушарах (Санкт-Петербург), прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла полноприводной версии нового кроссовера Jeland J6", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что конструкция и оснащения J6 AWD рассчитаны на эксплуатацию в условиях российского климата и дорог. Так, днище и скрытые полости проходят обработку воском, также на них наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, в том числе антигравийная и антишумная защита. Также на автомобили устанавливается расширенный зимний пакет функций, включающий обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Автомобиль оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Производитель подчеркивает, что интеллектуальная система полного привода в автомобиле имеет шесть режимов движения и регулирует настройки машины в зависимости от дорожных условий.
Информацию о сроках начала продаж и стоимости Jeland J6 AWD объявят позже.
Jeland - бренд, серийным производством полного цикла которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах с июня 2026 года занимается "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo.
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