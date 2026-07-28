В России запустили производство полноприводной версии кроссовера Jeland J6

Отмечается, что конструкция и оснащения J6 AWD рассчитаны на эксплуатацию в условиях российского климата и дорог. Так, днище и скрытые полости проходят обработку воском, также на них наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, в том числе антигравийная и антишумная защита. Также на автомобили устанавливается расширенный зимний пакет функций, включающий обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.