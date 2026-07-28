Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддержали закрепление преступного использования ИИ в УК - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 28.07.2026
В Госдуме поддержали закрепление преступного использования ИИ в УК

В ГД поддержали закрепление преступного использования ИИ в Уголовном кодексе

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким поддержала инициативу Следственного комитета о закреплении использования искусственного интеллекта как отягчающего обстоятельства при совершении преступлений.
  • По мнению депутата, ИИ, VPN и прокси-серверы дают преступнику новые возможности: масштаб, скорость, анонимность и дистанцирование от жертвы, что приводит к увеличению тяжести последствий для пострадавших.
  • Марина Ким подчеркнула необходимость параллельной работы по повышению цифровой грамотности населения и защите людей от преступлений с использованием технологий.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Закрепление в Уголовном кодексе РФ использования искусственного интеллекта (ИИ) как отягчающего обстоятельства при совершении преступлений является логичным шагом, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким ("Справедливая Россия").
"Инициативу Следственного комитета поддерживаю. Закрепление в Уголовном кодексе такого отягчающего обстоятельства - логичный шаг. Закон обязан успевать за реальностью, а реальность такова, что технологии давно перестали быть нейтральным фоном преступления", - сказала Ким.
Она пояснила, что ИИ, VPN и прокси-серверы дают преступнику то, чего у него раньше не было: масштаб, скорость, анонимность и дистанцирование от жертвы.
По мнению депутата, один человек с нейросетью сегодня способен за час обмануть тысячи людей - синтезировать голос ребенка для звонка родителям, подделать видео с руководителем компании, автоматически подбирать жертв. По уровню причиненного вреда это уже промышленный масштаб, отметила она.
"Когда человек осознанно берет инструмент, который многократно усиливает удар по жертве, и решает его применить - это выбор. Такой выбор суд обязан учитывать при назначении наказания. Иначе получается несправедливо: тяжесть последствий для пострадавших выросла, объем ответственности остался прежним", - добавила Ким.
Парламентарий подчеркнула, что одними санкциями проблему не решить - нужна параллельная работа: цифровая грамотность в школе с пятого класса, обучение старшего поколения распознавать дипфейки и голосовые подделки, поддержка тех, кто уже стал жертвой злоумышленников. По ее словам, наказание работает после преступления, а защитить людей нужно до него.
"Будем внимательно смотреть текст законопроекта в Думе. Важно, чтобы формулировки охватывали именно осознанное применение технологий в преступных целях и давали правоприменителю единый инструмент по всем составам - от мошенничества до тяжких преступлений против личности", - подытожила Ким.
Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Уроки пользования ИИ нужно вводить с первого класса, считает сенатор
27 июля, 13:44
 
РоссияГосдума РФСправедливая РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала