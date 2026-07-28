В Госдуме поддержали закрепление преступного использования ИИ в УК

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким поддержала инициативу Следственного комитета о закреплении использования искусственного интеллекта как отягчающего обстоятельства при совершении преступлений.

По мнению депутата, ИИ, VPN и прокси-серверы дают преступнику новые возможности: масштаб, скорость, анонимность и дистанцирование от жертвы, что приводит к увеличению тяжести последствий для пострадавших.

Марина Ким подчеркнула необходимость параллельной работы по повышению цифровой грамотности населения и защите людей от преступлений с использованием технологий.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Закрепление в Уголовном кодексе РФ использования искусственного интеллекта (ИИ) как отягчающего обстоятельства при совершении преступлений является логичным шагом, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким ("Справедливая Россия").

"Инициативу Следственного комитета поддерживаю. Закрепление в Уголовном кодексе такого отягчающего обстоятельства - логичный шаг. Закон обязан успевать за реальностью, а реальность такова, что технологии давно перестали быть нейтральным фоном преступления", - сказала Ким.

Она пояснила, что ИИ, VPN и прокси-серверы дают преступнику то, чего у него раньше не было: масштаб, скорость, анонимность и дистанцирование от жертвы.

По мнению депутата, один человек с нейросетью сегодня способен за час обмануть тысячи людей - синтезировать голос ребенка для звонка родителям, подделать видео с руководителем компании, автоматически подбирать жертв. По уровню причиненного вреда это уже промышленный масштаб, отметила она.

"Когда человек осознанно берет инструмент, который многократно усиливает удар по жертве, и решает его применить - это выбор. Такой выбор суд обязан учитывать при назначении наказания. Иначе получается несправедливо: тяжесть последствий для пострадавших выросла, объем ответственности остался прежним", - добавила Ким.

Парламентарий подчеркнула, что одними санкциями проблему не решить - нужна параллельная работа: цифровая грамотность в школе с пятого класса, обучение старшего поколения распознавать дипфейки и голосовые подделки, поддержка тех, кто уже стал жертвой злоумышленников. По ее словам, наказание работает после преступления, а защитить людей нужно до него.