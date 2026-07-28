Возинье могут запретить использовать прозвище на майке в Чили, пишут СМИ

Возинье 40 лет. С июля он находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был португальский "Шавеш". По ходу карьеры вратарь представлял ряд команд, включая португальский "Жил Висенте", кипрский АЕЛ из Лимасола, словацкий "Тренчин" и молдавский "Зимбру".

Кабовердианцы завершили групповой этап чемпионата мира на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде во всех трех встречах сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 финала уступила аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Возинья по ходу турнира стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) - более 29 миллионов. Также он вошел в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.