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Возинье могут запретить использовать прозвище на майке в Чили, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
19:42 28.07.2026
Возинье могут запретить использовать прозвище на майке в Чили, пишут СМИ

Globo: Возинье могут запретить использовать прозвище на майке в чемпионате Чили

© Соцсети ФИФАВозинья
Возинья - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья может лишиться своего прозвища на футболке в составе чилийского «Коло-Коло» из-за регламента чемпионата Чили.
  • По правилам высшего дивизиона чемпионата Чили футболисты должны указывать на спине игровую фамилию, использование прозвищ и псевдонимов не допускается.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья может лишиться своего прозвища на футболке в составе чилийского "Коло-Коло" из-за регламента чемпионата страны, сообщает Globo.
Настоящее имя голкипера - Жозимар Жозе Эвора Диаш. Согласно правилам высшего дивизиона чемпионата Чили, футболисты должны указывать на спине игровой формы свою фамилию по отцу или матери, при этом использование прозвищ и псевдонимов не допускается. Подчеркивается, что "Коло-Коло" может обратиться в Национальную профессиональную футбольную ассоциацию Чили (ANFP) с просьбой разрешить вратарю сохранить надпись "Возинья" на футболке.
Ранее в СМИ сообщалось, что Возинья принял предложение "Коло-Коло". Контракт с игроком будет рассчитан на 18 месяцев.
Возинье 40 лет. С июля он находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был португальский "Шавеш". По ходу карьеры вратарь представлял ряд команд, включая португальский "Жил Висенте", кипрский АЕЛ из Лимасола, словацкий "Тренчин" и молдавский "Зимбру".
Кабовердианцы завершили групповой этап чемпионата мира на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде во всех трех встречах сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 финала уступила аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Возинья по ходу турнира стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) - более 29 миллионов. Также он вошел в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.
Возинья - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья принял предложение "Коло-Коло"
25 июля, 02:06
 
ФутболВозиньяКабо-ВердеШавешЖил ВисентеАЕЛ (Лимасол)
 
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