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Галимов продлил контракт с "Ак Барсом" - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Хоккей
 
14:49 28.07.2026 (обновлено: 14:56 28.07.2026)
Галимов продлил контракт с "Ак Барсом"

Галимов продлил контракт с "Ак Барсом" до конца сезона-2026/27

© Фото : Пресс-служба ХК "Ак Барс"Хоккеист "Ак Барса" Артем Галимов
Хоккеист Ак Барса Артем Галимов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Ак Барс"
Хоккеист "Ак Барса" Артем Галимов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Артем Галимов продлил соглашение с казанским «Ак Барсом» до конца сезона-2026/27.
  • В прошлом сезоне Галимов провел 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 33 очка, а в плей-офф — 15 очков в 20 встречах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский нападающий Артем Галимов продлил соглашение с казанским "Ак Барсом", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.
В прошлом сезоне Галимов провел 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 33 очка (11 голов + 22 передачи). В плей-офф форвард записал на свой счет 15 (8+7) очков в 20 встречах.
Галимов всю карьеру выступает в составе "Ак Барса". Всего в его активе в КХЛ 472 матча и 214 (98+116) очков. Он является автором самого быстрого гола в истории плей-офф КХЛ, 31 марта 2026 года он отличился на 7-й секунде пятого матча первого раунда Кубка Гагарина против челябинского "Трактора" (2:1 ОТ).
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