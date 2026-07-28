Галимов продлил контракт с "Ак Барсом"

Галимов всю карьеру выступает в составе "Ак Барса". Всего в его активе в КХЛ 472 матча и 214 (98+116) очков. Он является автором самого быстрого гола в истории плей-офф КХЛ, 31 марта 2026 года он отличился на 7-й секунде пятого матча первого раунда Кубка Гагарина против челябинского "Трактора" (2:1 ОТ).