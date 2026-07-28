Передача Смолова помогла "Броук Бойз" обыграть "Бомик" в Кубке России

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов, вышедший в стартовом составе, стал автором голевой передачи на Хвастухина и провел на поле 76 минут. Кроме того, за "Броук Бойз" сыграли бывший защитник московского "Спартака" Евгений Макеев, вышедший на замену на 65-й минуте, и экс-полузащитник "красно-белых" Павел Яковлев, проведший 84 минуты на поле.