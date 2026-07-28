Передача Смолова помогла "Броук Бойз" обыграть "Бомик" в Кубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб «Фанком Броук Бойз» обыграл «Бомик» из Цивильска в матче первого раунда пути регионов Кубка России по футболу со счетом 2:1.
- Голы в составе победителей забили Кирилл Хвастухин и Михаил Земсков, а Федор Смолов стал автором голевой передачи на Хвастухина.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Клуб "Фанком Броук Бойз" обыграл "Бомик" из Цивильска (Чувашская Республика) в матче первого раунда пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей. В составе победителей голы забили Кирилл Хвастухин (30-я минута) и Михаил Земсков (60). У "Бомика" отличился Олег Волков (87).
Экс-нападающий сборной России Федор Смолов, вышедший в стартовом составе, стал автором голевой передачи на Хвастухина и провел на поле 76 минут. Кроме того, за "Броук Бойз" сыграли бывший защитник московского "Спартака" Евгений Макеев, вышедший на замену на 65-й минуте, и экс-полузащитник "красно-белых" Павел Яковлев, проведший 84 минуты на поле.
"Броук Бойз" является клубом Медийной футбольной лиги (МФЛ). Для участия в Кубке России команда объединилась с кировским любительским клубом "Фанком". "Бомик" выступает в чемпионате Приволжья.