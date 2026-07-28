Раньери займет пост технического директора сборной Италии

Детали соглашения не разглашаются. В должности он сменит Паоло Мальдини, оставившего пост 27 июля, спустя 16 дней после назначения. Ранее Малаго объявил о возвращении экс-тренера петербургского "Зенита" Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды.