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Раньери займет пост технического директора сборной Италии - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
16:35 28.07.2026 (обновлено: 16:46 28.07.2026)
Раньери займет пост технического директора сборной Италии

Раньери сменит Мальдини на посту техдиректора сборной Италии по футболу

© TwitterКлаудио Раньери
Клаудио Раньери - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Twitter
Клаудио Раньери. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клаудио Раньери займет должность технического директора сборной Италии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Клаудио Раньери займет должность технического директора сборной Италии, сообщил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго.
Детали соглашения не разглашаются. В должности он сменит Паоло Мальдини, оставившего пост 27 июля, спустя 16 дней после назначения. Ранее Малаго объявил о возвращении экс-тренера петербургского "Зенита" Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды.
"Клаудио Раньери станет новым техническим директором. Он едет из Калабрии, завтра он будет присутствовать на пресс-конференции с новым главным тренером Роберто Манчини, кандидатура которого была согласована как раз с Клаудио", - приводит слова Малаго La Repubblica.
Раньери 74 года, он тренировал "Рому" в 2009-2011, 2019 и 2024-2025 годах, после чего завершил тренерскую карьеру. Также Раньери работал в Италии с "Кальяри", "Наполи", "Фиорентиной", "Пармой", "Ювентусом", "Интером", "Сампдорией", тренировал английские "Челси", "Фулхэм", "Уотфорд" и "Лестер", с которым стал чемпионом Англии в 2016 году, испанские "Валенсию" и "Атлетико", "Монако" и французский "Нант", а также сборную Греции.
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