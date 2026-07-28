Раньери займет пост технического директора сборной Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клаудио Раньери займет должность технического директора сборной Италии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Клаудио Раньери займет должность технического директора сборной Италии, сообщил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго.
Детали соглашения не разглашаются. В должности он сменит Паоло Мальдини, оставившего пост 27 июля, спустя 16 дней после назначения. Ранее Малаго объявил о возвращении экс-тренера петербургского "Зенита" Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды.
"Клаудио Раньери станет новым техническим директором. Он едет из Калабрии, завтра он будет присутствовать на пресс-конференции с новым главным тренером Роберто Манчини, кандидатура которого была согласована как раз с Клаудио", - приводит слова Малаго La Repubblica.
Раньери 74 года, он тренировал "Рому" в 2009-2011, 2019 и 2024-2025 годах, после чего завершил тренерскую карьеру. Также Раньери работал в Италии с "Кальяри", "Наполи", "Фиорентиной", "Пармой", "Ювентусом", "Интером", "Сампдорией", тренировал английские "Челси", "Фулхэм", "Уотфорд" и "Лестер", с которым стал чемпионом Англии в 2016 году, испанские "Валенсию" и "Атлетико", "Монако" и французский "Нант", а также сборную Греции.