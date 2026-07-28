Экс-тренер "Зенита" Манчини возглавил сборную Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роберто Манчини во второй раз возглавил сборную Италии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини во второй раз возглавил сборную Италии, сообщил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго.
Детали контракта со специалистом не раскрываются. В должности он сменил Дженнаро Гаттузо, ушедшего в отставку 3 мая, после того как сборная Италии проиграла боснийцам и не вышла на чемпионат мира.
"Роберто Манчини - главный тренер сборной", - приводит слова Малаго La Repubblica.
Манчини 61 год. С ноября 2025 года он возглавлял катарский "Аль-Садд". С мая 2018 года специалист работал со сборной Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы, прошедшем в 2021 году. В августе 2023-го FIGC приняла отставку Манчини с поста главного тренера. До национальной команды специалист работал в "Зените", итальянских "Интере", "Фиорентине" и "Лацио", турецком "Галатасарае", английском "Манчестер Сити".
Ранее после отказа Хосепа Гвардиолы занять пост главного тренера сборной приоритетным кандидатом на эту должность стал Андреа Пирло. Назначению помешала связь специалиста с букмекерской конторой в России. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. Кандидатуру Пирло лоббировали технический директор FIGC Паоло Мальдини и его советник Леонардо. Они покинули должность 27 июля, спустя 16 дней после назначения.
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