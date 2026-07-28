Рейтинг@Mail.ru
Экс-тренер "Зенита" Манчини возглавил сборную Италии - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:43 28.07.2026 (обновлено: 14:54 28.07.2026)
Экс-тренер "Зенита" Манчини возглавил сборную Италии

Экс-тренер "Зенита" Манчини вновь возглавил сборную Италии по футболу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоберто Манчини
Роберто Манчини - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Роберто Манчини. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роберто Манчини во второй раз возглавил сборную Италии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини во второй раз возглавил сборную Италии, сообщил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго.
Детали контракта со специалистом не раскрываются. В должности он сменил Дженнаро Гаттузо, ушедшего в отставку 3 мая, после того как сборная Италии проиграла боснийцам и не вышла на чемпионат мира.
"Роберто Манчини - главный тренер сборной", - приводит слова Малаго La Repubblica.
Манчини 61 год. С ноября 2025 года он возглавлял катарский "Аль-Садд". С мая 2018 года специалист работал со сборной Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы, прошедшем в 2021 году. В августе 2023-го FIGC приняла отставку Манчини с поста главного тренера. До национальной команды специалист работал в "Зените", итальянских "Интере", "Фиорентине" и "Лацио", турецком "Галатасарае", английском "Манчестер Сити".
Ранее после отказа Хосепа Гвардиолы занять пост главного тренера сборной приоритетным кандидатом на эту должность стал Андреа Пирло. Назначению помешала связь специалиста с букмекерской конторой в России. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. Кандидатуру Пирло лоббировали технический директор FIGC Паоло Мальдини и его советник Леонардо. Они покинули должность 27 июля, спустя 16 дней после назначения.
Зинедин Зидан - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Зидан возглавил сборную Франции
Вчера, 12:05
 
ФутболСпортИталияРоссияРоберто МанчиниЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Киз
    366
    644
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    К. Лютова
    664
    745
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Динамо Загреб
    Тун
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хартс
    Штурм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шемрок Роверс
    Арарат
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    А. Калинская
    41
    66
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала