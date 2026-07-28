Экс-тренер "Зенита" Манчини возглавил сборную Италии

Манчини 61 год. С ноября 2025 года он возглавлял катарский "Аль-Садд". С мая 2018 года специалист работал со сборной Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы, прошедшем в 2021 году. В августе 2023-го FIGC приняла отставку Манчини с поста главного тренера. До национальной команды специалист работал в "Зените", итальянских "Интере", "Фиорентине" и "Лацио", турецком "Галатасарае", английском "Манчестер Сити".