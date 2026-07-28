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Петербургское "Динамо" возглавил бывший вратарь "Рубина" и "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
11:42 28.07.2026 (обновлено: 11:48 28.07.2026)
Петербургское "Динамо" возглавил бывший вратарь "Рубина" и "Локомотива"

Бывший вратарь "Рубина" Рыжиков возглавил петербургское "Динамо"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСергей Рыжиков
Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Рыжиков назначен главным тренером петербургского футбольного клуба "Динамо".
  • Ранее он работал тренером-аналитиком в "Балтике" и входил в штаб Андрея Талалаева, а также возглавлял тамбовский "Спартак" и казанский "Сокол", входил в тренерский штаб грозненского "Ахмата".
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Сергей Рыжиков назначен главным тренером петербургского футбольного клуба "Динамо", сообщается в Telegram-канале Второй лиги.
В прошедшем сезоне Рыжиков работал тренером-аналитиком в "Балтике" и входил в штаб Андрея Талалаева, с которым ранее сотрудничал в подмосковных "Химках". В июне калининградский клуб объявил об уходе специалиста в связи с истечением срока его договора.
Ранее Рыжиков возглавлял тамбовский "Спартак" и казанский "Сокол", а также входил в тренерский штаб грозненского "Ахмата".
Будучи игроком, Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. Помимо двух чемпионств, вратарь один раз завоевывал Кубок страны (2012) и дважды - Суперкубок России (2010, 2012). Также он играл за раменский "Сатурн", московский "Локомотив", томскую "Томь", самарские "Крылья Советов" и "Тамбов". В составе последнего Рыжиков завершил карьеру игрока весной 2021 года.
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