Петербургское "Динамо" возглавил бывший вратарь "Рубина" и "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Рыжиков назначен главным тренером петербургского футбольного клуба "Динамо".
- Ранее он работал тренером-аналитиком в "Балтике" и входил в штаб Андрея Талалаева, а также возглавлял тамбовский "Спартак" и казанский "Сокол", входил в тренерский штаб грозненского "Ахмата".
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Сергей Рыжиков назначен главным тренером петербургского футбольного клуба "Динамо", сообщается в Telegram-канале Второй лиги.
Ранее Рыжиков возглавлял тамбовский "Спартак" и казанский "Сокол", а также входил в тренерский штаб грозненского "Ахмата".
Будучи игроком, Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. Помимо двух чемпионств, вратарь один раз завоевывал Кубок страны (2012) и дважды - Суперкубок России (2010, 2012). Также он играл за раменский "Сатурн", московский "Локомотив", томскую "Томь", самарские "Крылья Советов" и "Тамбов". В составе последнего Рыжиков завершил карьеру игрока весной 2021 года.