Петербургское "Динамо" возглавил бывший вратарь "Рубина" и "Локомотива"

Будучи игроком, Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. Помимо двух чемпионств, вратарь один раз завоевывал Кубок страны (2012) и дважды - Суперкубок России (2010, 2012). Также он играл за раменский "Сатурн", московский "Локомотив", томскую "Томь", самарские "Крылья Советов" и "Тамбов". В составе последнего Рыжиков завершил карьеру игрока весной 2021 года.