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Глава испанской Ла Лиги Тебас оценил обращение Инфантино к критикам ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
00:41 28.07.2026
Глава испанской Ла Лиги Тебас оценил обращение Инфантино к критикам ЧМ-2026

Глава испанской Ла Лиги Тебас назвал обращение Инфантино к критикам ЧМ жалким

© официальный твиттер портала L'EquipeГлава чемпионата Испании по футболу Хавьер Тебас
Глава чемпионата Испании по футболу Хавьер Тебас - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© официальный твиттер портала L'Equipe
Глава чемпионата Испании по футболу Хавьер Тебас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас назвал заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о критиках чемпионата мира 2026 года жалким.
  • Тебас выразил недоумение по поводу оборонительного тона Инфантино и задал вопрос о возможных причинах такой реакции.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас назвал жалким заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о критиках чемпионата мира 2026 года.
В воскресенье Инфантино опубликовал обращение к людям, раскритиковавшим последний чемпионат мира в США, Канаде и Мексике, призвав их "помедитировать, помолиться или посмотреть футбольный матч".
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"Сегодня Джанни Инфантино опубликовал жалкое сообщение в своем аккаунте. Никто не оспаривает, что футбол - это эмоции и единство. Но прозрачность, надлежащее управление и подотчетность никогда не порождают ненависть, это обязанность. Сильные институты не дискредитируют тех, кто задает вопросы, они отвечают на них", - написал Тебас на своей странице в соцсети Х.
"И еще одна мысль, Джанни: когда руководитель посвящает целое послание дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос… Почему именно сейчас? Есть ли что-то, что объясняет такой оборонительный тон? Происходит ли что-то, о чем мы не знаем?" - добавил он.
Неделей ранее Тебас также раскритиковал Инфантино в заявлении для La Gazzetta dello Sport. Тогда он отметил, что время Инфантино в должности вышло, а система прогнила насквозь.
Инфантино 56 лет, он возглавляет ФИФА с 2016 года.
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ФутболВ миреСШАКанадаМексикаХавьер ТебасДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат Испании по футболуЧМ по футболу 2026
 
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