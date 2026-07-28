Глава испанской Ла Лиги Тебас оценил обращение Инфантино к критикам ЧМ-2026

"И еще одна мысль, Джанни: когда руководитель посвящает целое послание дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос… Почему именно сейчас? Есть ли что-то, что объясняет такой оборонительный тон? Происходит ли что-то, о чем мы не знаем?" - добавил он.