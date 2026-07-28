"Ред Булл" предложит Ферстаппену изменить контракт, сообщает Bild

По информации источника, "Ред Булл" намерен предложить Ферстаппену реструктуризацию текущего контракта, который будет продлен до 2029 года с существенным повышением заработной платы, но не будет содержать пункт о расторжении. Сам пилот на данный момент официального ответа не дал по вопросу продолжения карьеры в команде. Отмечается, что гонщик может воспользоваться пунктом о расторжении до 26 июля.