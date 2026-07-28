"Ред Булл" предложит Ферстаппену изменить контракт, сообщает Bild

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Команда «Ред Булл» предложит Максу Ферстаппену реструктурировать контракт, продлив его до 2029 года с повышением зарплаты.
- Текущее соглашение Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитано до 2028 года, но содержит условие, позволяющее ему покинуть команду до 26 июля.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Команда "Формулы-1" "Ред Булл" предложит нидерландскому пилоту Максу Ферстаппену изменить контракт во избежание ухода гонщика летом, сообщает Bild.
Текущее соглашение Ферстаппена рассчитано до 2028 года, однако в соглашении есть условие, позволяющее ему покинуть команду летом нынешнего сезона. Зарплата пилота составляет 65 млн евро в год.
По информации источника, "Ред Булл" намерен предложить Ферстаппену реструктуризацию текущего контракта, который будет продлен до 2029 года с существенным повышением заработной платы, но не будет содержать пункт о расторжении. Сам пилот на данный момент официального ответа не дал по вопросу продолжения карьеры в команде. Отмечается, что гонщик может воспользоваться пунктом о расторжении до 26 июля.
Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом мира в составе "Ред Булл".