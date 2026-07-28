ФНС ликвидировала ИП возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ Налоговая служба ликвидировала ИП Артема Тимофеева*, который предположительно участвовал в атаке БПЛА на Иркутскую область.

ИП Тимофеева*, специализировавшееся на перевозке грузов, было исключено из соответствующего реестра в конце июня и ликвидировано в конце июля.

Минобороны РФ сообщило о теракте с применением FPV-дронов на аэродромах в нескольких областях, включая Иркутскую, а администрация Усть-Кута опубликовала ориентировку на Тимофеева* как на возможного участника атаки на военный аэродром "Белая".

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Налоговая служба ликвидировала ИП предполагаемого участника атаки БПЛА на Иркутскую область Артема Тимофеева*, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно им, решение об исключении из соответствующего реестра индивидуального предпринимателя было принято в конце июня. ИП Тимофеева* специализировалось на "перевозке грузов". В конце июля его ИП был ликвидирован.

Минобороны РФ 1 июня 2025 года сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях . На следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.

МВД РФ объявило Тимофеева* и его жену Екатерину* в розыск. Росфинмониторинг внес супругов в перечень террористов и экстремистов.