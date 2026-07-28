Зампред ОКР Филиппов приступил к работе в исполкоме European Gymnastics

Краткий пересказ от РИА ИИ Марат Филиппов из Олимпийского комитета России стал членом исполнительного комитета European Gymnastics.

European Gymnastics ратифицировала возвращение российской символики на соревнования.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Марат Филиппов приступил к исполнению обязанностей члена исполнительного комитета Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации гимнастики России (ФГР).

Решение было принято по итогам внеочередной генеральной ассамблеи European Gymnastics, которая состоялась во вторник. Тогда же организация ратифицировала возвращение российской символики на соревнования.

Филиппов был избран в состав исполкома организации 29 ноября 2025 года на конгрессе European Gymnastics в Праге, однако не мог приступить к работе из-за действовавших на тот момент ограничений.