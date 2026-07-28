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ФИФА впервые привлечет внешние инвестиции через новую структуру, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
18:24 28.07.2026
ФИФА впервые привлечет внешние инвестиции через новую структуру, пишут СМИ

Bloomberg: ФИФА впервые привлечет внешние инвестиции через новую структуру

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Международной федерации футбола (FIFA)
Флаг Международной федерации футбола (FIFA) - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг Международной федерации футбола (FIFA). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА планирует привлечь внешние инвестиции через новую структуру FIFA Forward Enterprise, которая оценивается в 20 млрд долларов.
  • Полученные средства направят в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует впервые привлечь внешние инвестиции через новую структуру FIFA Forward Enterprise, которая оценивается в 20 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
По информации источника, ФИФА рассчитывает привлечь до 4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.
Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Сейчас каждая из 211 национальных ассоциаций получает от ФИФА около 2 млн долларов в год.
Ранее The Telegraph сообщала, что доходы ФИФА за четырехлетний цикл 2023-2026 годов превысят 15 млрд долларов. Изначально ФИФА прогнозировала доходы за этот период на уровне 11 млрд долларов, однако впоследствии повысила прогноз на фоне коммерческого успеха чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Утвержденный бюджет ФИФА на следующий четырехлетний цикл предусматривает не менее 14 млрд долларов доходов.
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