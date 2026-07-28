ФИФА впервые привлечет внешние инвестиции через новую структуру, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФИФА планирует привлечь внешние инвестиции через новую структуру FIFA Forward Enterprise, которая оценивается в 20 млрд долларов.
- Полученные средства направят в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует впервые привлечь внешние инвестиции через новую структуру FIFA Forward Enterprise, которая оценивается в 20 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
По информации источника, ФИФА рассчитывает привлечь до 4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.
Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Сейчас каждая из 211 национальных ассоциаций получает от ФИФА около 2 млн долларов в год.
Ранее The Telegraph сообщала, что доходы ФИФА за четырехлетний цикл 2023-2026 годов превысят 15 млрд долларов. Изначально ФИФА прогнозировала доходы за этот период на уровне 11 млрд долларов, однако впоследствии повысила прогноз на фоне коммерческого успеха чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Утвержденный бюджет ФИФА на следующий четырехлетний цикл предусматривает не менее 14 млрд долларов доходов.