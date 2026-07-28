СМИ сообщили об условиях получения Украиной десяти миллиардов евро от ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украине необходимо провести 25 реформ для получения 10 миллиардов евро помощи от ЕС до конца года.
- За выполнение семи реформ Украина может получить 2,86 миллиарда евро, а за выполнение 18 реформ — транш в 7,5 миллиарда евро в 2026 году.
- Украина уже получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиарда евро.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украине нужно провести 25 реформ для получения 10 миллиардов евро помощи от ЕС до конца года, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в ЕС.
"Украинская власть должна выполнить 25 реформ шагов, чтобы получить более 10 миллиардов евро для поддержки украинского бюджета в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро и механизма Ukraine Facility", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Издание уточнило, что речь идет о плане реформ, который был одобрен ранее. В частности, Украина может получить 2,86 миллиарда евро за выполнение семи реформ, в том числе принятие законов, о прозрачном и честном отборе прокуроров руководящего уровня, а также об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса.
"Также Украина в 2026 году может получить большой транш в 7,5 миллиарда евро, если выполнит 18 реформ шагов, которые включают в себя назначение независимых наблюдательных советов государственных предприятий, внедрение обновленной IT-системы для выполнения судебных решений, значительные инвестиции в образование и здравоохранение", - добавило издание.
Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.
В июне Совет ЕС сообщил, что Украина получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиарда евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время из пакета на 6 миллиардов евро начнутся выплаты Украине на производство БПЛА.