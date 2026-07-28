СМИ сообщили об условиях получения Украиной десяти миллиардов евро от ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Украине необходимо провести 25 реформ для получения 10 миллиардов евро помощи от ЕС до конца года.

За выполнение семи реформ Украина может получить 2,86 миллиарда евро, а за выполнение 18 реформ — транш в 7,5 миллиарда евро в 2026 году.

Украина уже получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиарда евро.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украине нужно провести 25 реформ для получения 10 миллиардов евро помощи от ЕС до конца года, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в ЕС.

"Украинская власть должна выполнить 25 реформ шагов, чтобы получить более 10 миллиардов евро для поддержки украинского бюджета в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро и механизма Ukraine Facility", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Издание уточнило, что речь идет о плане реформ, который был одобрен ранее. В частности, Украина может получить 2,86 миллиарда евро за выполнение семи реформ, в том числе принятие законов, о прозрачном и честном отборе прокуроров руководящего уровня, а также об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса.

"Также Украина в 2026 году может получить большой транш в 7,5 миллиарда евро, если выполнит 18 реформ шагов, которые включают в себя назначение независимых наблюдательных советов государственных предприятий, внедрение обновленной IT-системы для выполнения судебных решений, значительные инвестиции в образование и здравоохранение", - добавило издание.

Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.