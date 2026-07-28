Суд оставил без движения иск Федора Емельяненко к издательству АСТ

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы оставил без движения иск знаменитого бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко к писательнице Анастасии Ивановой и ООО "Издательство АСТ" из-за книги о спортсмене, следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.