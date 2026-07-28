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Суд оставил без движения иск Федора Емельяненко к издательству АСТ - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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02:29 28.07.2026
Суд оставил без движения иск Федора Емельяненко к издательству АСТ

Суд оставил без движения иск Емельяненко к АСТ из-за книги о спортсмене

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкФедор Емельяненко
Федор Емельяненко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Федор Емельяненко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останкинский районный суд Москвы оставил без движения иск Федора Емельяненко к писательнице Анастасии Ивановой и ООО «Издательство АСТ».
  • Емельяненко потребовал признать часть сведений о его биографии в книге, изданной в 2025 году, не соответствующими действительности и порочащими честь.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы оставил без движения иск знаменитого бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко к писательнице Анастасии Ивановой и ООО "Издательство АСТ" из-за книги о спортсмене, следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В пресс-службе Мосгорсуда ранее сообщили РИА Новости, что Останкинский суд рассмотрит иск Емельяненко к АСТ и Ивановой почти на 13 миллионов рублей. Как следует из искового заявления, в 2025 году АСТ издало книгу в серии "Звезды отечественного спорта для детей", на обложке которой размещено фото Емельяненко, а также использовано его имя в названии и оформлении. Как добавили в инстанции, Емельяненко потребовал признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь.
"Состояние: оставлено без движения", - говорится в картотеке суда.
Ранее в пресс-службе АСТ сообщили РИА Новости, что книгу "Легенда ММА - Федор Емельяненко" сняли с продажи из-за претензий со стороны спортсмена, связанных с использованием фотографий.
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