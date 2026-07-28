Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянам, получающим единое пособие на детей до 17 лет, необходимо подавать заявление на его продление каждые 12 месяцев.

Единое пособие положено беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель, и семьям с детьми до 17 лет со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума.

При позднем обращении за продлением пособия выплаты за пропущенные периоды компенсированы не будут.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россиянам, которые получают единое пособие на детей до 17 лет, рекомендуется подавать заявление на его продление каждые 12 месяцев для корректного и своевременного начисления меры поддержки, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Единое пособие положено беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель, а также семьям с детьми до 17 лет со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума.

"Единое пособие на детей до 17 лет назначается сроком на 12 месяцев, после чего его необходимо продлевать. Чтобы не потерять выплату, лучше всего это сделать в последнем месяце текущего периода получения пособия. Также для сохранения выплаты можно это сделать и в следующем месяце", - сказал Балынин

Он уточнил, что при более позднем обращении пособие назначат только с месяца подачи заявления, а выплаты за пропущенные периоды компенсированы не будут.