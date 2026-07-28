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Компания Ferrexpo остановила экспорт продукции через украинские порты - РИА Новости, 28.07.2026
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14:19 28.07.2026
Компания Ferrexpo остановила экспорт продукции через украинские порты

Forbes: компания Ferrexpo остановила экспорт продукции через украинские порты

© REUTERS / Nina LiashonokВ порту Одессы
В порту Одессы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Nina Liashonok
В порту Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Ferrexpo остановила морской экспорт железной руды через украинские порты.
  • Финансовое положение компании существенно ухудшилось из-за постоянных отмен рейсов со стороны судовладельцев.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Компания Ferrexpo, добывающая железную руду на Украине, остановила морской экспорт своей продукции через украинские порты и терпит серьезные убытки, пишет во вторник украинская версия журнала Forbes.
"Ferrexpo сообщила, что временно не сможет экспортировать продукцию по морю, а ее финансовое положение существенно ухудшилось", - говорится в материале на сайте издания.
Как пишут украинские журналисты, компания жалуется на постоянные отмены рейсов со стороны судовладельцев. Остановка морских поставок существенно ухудшила финансовое положение компании и, по текущим оценкам, имеющихся средств хватит для работы компании только до конца августа текущего года.
Ранее газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
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