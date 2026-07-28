Компания Ferrexpo остановила экспорт продукции через украинские порты

"Ferrexpo сообщила, что временно не сможет экспортировать продукцию по морю, а ее финансовое положение существенно ухудшилось", - говорится в материале на сайте издания.

Как пишут украинские журналисты, компания жалуется на постоянные отмены рейсов со стороны судовладельцев. Остановка морских поставок существенно ухудшила финансовое положение компании и, по текущим оценкам, имеющихся средств хватит для работы компании только до конца августа текущего года.