Семин заявил, что Дзюба может забить не меньше Соболева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семин назвал Дзюбу специфичным футболистом, который может вписаться в игру не каждого клуба.
- Дзюбе 37 лет, он находится в статусе свободного агента после истечения контракта с "Акроном" по окончании сезона-2025/26.
- Семин считает, что только сам Дзюба может определить, ушло его время или нет, и для того, чтобы его взяли в клуб, нужно, чтобы на него играли и ему помогали.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин заявил РИА Новости, что бывший форвард национальной команды Артем Дзюба является специфичным футболистом и может вписаться в игру не каждого клуба.
Дзюбе 37 лет, он находится в статусе свободного агента после истечения контракта с "Акроном" по окончании сезона-2025/26. За клуб из Тольятти форвард выступал два сезона. Ранее агент бывшего капитана сборной России Леонид Гольдман заявил РИА Новости, что Дзюба заслужил право очень избирательно подходить к выбору команды для продолжения карьеры.
"Только сам Дзюба может определить, ушло его время или нет. Но он специфичный игрок, и именно специфичный тренер и клуб должны увидеть и сказать, нужен он им или нет. Невысокая скорость? Но он всю жизнь был таким, а голы забивал. У него, как у каждого игрока, есть свои плюсы и минусы. Он тоже может забить не меньше, чем (форвард петербургского "Зенита") Александр Соболев, но для этого ведь нужно, чтобы на него играли и ему помогали. Если какому-либо клубу он нужен, то его, конечно, возьмут", - сказал Семин, оценивая перспективы нападающего.
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"Я не могу сказать сейчас, нужен он кому-то или нет. Во-первых, я его не вижу. Во-вторых, он уже несколько месяцев нигде не играет. И мне сложно сказать, в каком физическом состоянии сейчас находится Артем. Не так просто взять такого игрока и пригласить в команду, надо прежде понять, с какими мыслями он готов идти в тот или иной клуб. Например, в "Акроне", я считаю, он хорошо сыграл свою роль. И у него был хороший контакт с главным тренером (Зауром Тедеевым)", - отметил собеседник агентства.
Дзюба в разные годы также выступал за томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив", турецкий клуб "Адана Демирспор" и тольяттинский "Акрон". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.