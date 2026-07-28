Семин заявил, что Дзюба может забить не меньше Соболева

"Только сам Дзюба может определить, ушло его время или нет. Но он специфичный игрок, и именно специфичный тренер и клуб должны увидеть и сказать, нужен он им или нет. Невысокая скорость? Но он всю жизнь был таким, а голы забивал. У него, как у каждого игрока, есть свои плюсы и минусы. Он тоже может забить не меньше, чем (форвард петербургского "Зенита") Александр Соболев, но для этого ведь нужно, чтобы на него играли и ему помогали. Если какому-либо клубу он нужен, то его, конечно, возьмут", - сказал Семин, оценивая перспективы нападающего.