Масалитин оценил варианты продолжения карьеры Дзюбы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения контракта с "Акроном" по окончании сезона-2025/26.
- По мнению бывшего форварда московских команд ЦСКА и "Спартака" Валерия Масалитина, у Дзюбы есть сильные стороны, такие как борьба вверху и умение продавить оппонента в штрафной.
- Масалитин считает, что Дзюбе будет сложно приспособиться к команде, играющей в энергозатратный футбол.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба обладает рядом сильных качеств, но ему будет сложно приспособиться к команде, играющей в энергозатратный футбол, заявил РИА Новости бывший форвард московских команд ЦСКА и "Спартак" Валерий Масалитин.
"У Артема Дзюбы есть свой стиль, он не может весь матч играть активно и постоянно прессинговать соперников. Его игра, как говорят, на "столба", у него есть сильные стороны: борьба вверху, умение продавить оппонента в штрафной, выиграть позицию за счет роста и забить гол, чем он хорошо пользуется", - сказал Масалитин.
"Но будет ли какая-либо команда под него подстраиваться? Если команда намерена подстроиться под его стиль, то, возможно, Дзюба получит приглашение. Но если она будет играть в своем энергозатратном ключе, то ему будет тяжело найти место в таком футболе", - подчеркнул собеседник агентства.
Дзюба в разные годы также выступал за томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив", турецкий клуб "Адана Демирспор" и "Акрон". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.