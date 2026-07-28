Масалитин оценил варианты продолжения карьеры Дзюбы

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения контракта с "Акроном" по окончании сезона-2025/26.

По мнению бывшего форварда московских команд ЦСКА и "Спартака" Валерия Масалитина, у Дзюбы есть сильные стороны, такие как борьба вверху и умение продавить оппонента в штрафной.

Масалитин считает, что Дзюбе будет сложно приспособиться к команде, играющей в энергозатратный футбол.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба обладает рядом сильных качеств, но ему будет сложно приспособиться к команде, играющей в энергозатратный футбол, заявил РИА Новости бывший форвард московских команд ЦСКА и "Спартак" Валерий Масалитин.

Дзюбе 37 лет, он находится в статусе свободного агента после истечения контракта с " Акроном " по окончании сезона-2025/26.

"У Артема Дзюбы есть свой стиль, он не может весь матч играть активно и постоянно прессинговать соперников. Его игра, как говорят, на "столба", у него есть сильные стороны: борьба вверху, умение продавить оппонента в штрафной, выиграть позицию за счет роста и забить гол, чем он хорошо пользуется", - сказал Масалитин.

"Но будет ли какая-либо команда под него подстраиваться? Если команда намерена подстроиться под его стиль, то, возможно, Дзюба получит приглашение. Но если она будет играть в своем энергозатратном ключе, то ему будет тяжело найти место в таком футболе", - подчеркнул собеседник агентства.