Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области в ДТП с грузовиками погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 28.07.2026 (обновлено: 17:04 28.07.2026)
В Волгоградской области в ДТП с грузовиками погибли два человека

ГУМВД: на 607-м километре трассы Р-228 в ДТП с грузовиками погибли два человека

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/MAXПоследствия ДТП с участием двух грузовиков в Волгоградской области
Последствия ДТП с участием двух грузовиков в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/MAX
Последствия ДТП с участием двух грузовиков в Волгоградской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дубовском районе Волгоградской области на 607-м километре трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись и загорелись две грузовые машины.
  • Оба водителя погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.
ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Две грузовые машины столкнулись и загорелись в Дубовском районе Волгоградской области во вторник, оба водителя погибли, сообщили в ГУМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло во вторник днем на 607-м километре трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.
"Водитель, управляя грузовой автомашиной Volvo, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Sitrak, двигавшейся навстречу, вследствие чего произошло возгорание транспортных средств", - говорится в сообщении регионального главка полиции в канале на платформе "Макс".
Там уточнили, что оба водителя от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Последствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В ДТП на юге Москвы пострадали 12 человек
Вчера, 12:20
 
ПроисшествияВолгоградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала