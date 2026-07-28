В Волгоградской области в ДТП с грузовиками погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дубовском районе Волгоградской области на 607-м километре трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись и загорелись две грузовые машины.
- Оба водителя погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.
ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Две грузовые машины столкнулись и загорелись в Дубовском районе Волгоградской области во вторник, оба водителя погибли, сообщили в ГУМВД России по региону.
"Водитель, управляя грузовой автомашиной Volvo, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Sitrak, двигавшейся навстречу, вследствие чего произошло возгорание транспортных средств", - говорится в сообщении регионального главка полиции в канале на платформе "Макс".
Там уточнили, что оба водителя от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.
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