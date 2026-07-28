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ВС России освободили Красный Кут в ДНР - РИА Новости, 28.07.2026
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14:05 28.07.2026 (обновлено: 15:11 28.07.2026)
ВС России освободили Красный Кут в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" освободила село Красный Кут в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России взяли под контроль село Красный Кут в ДНР.
  • ВСУ потеряли до 360 человек личного состава и технику в районах семи населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Красный Кут в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Освобождение населенного пункта Красный Кут имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР", — рассказали там.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Красный Кут в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Красный Кут в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Красный Кут в ДНР
При поддержке беспилотных войск и артиллерии штурмовики прорвали оборону противника, закрепились на позициях и зачистили село, а также прилегающие лесополосы.
Как отметили в оборонном ведомстве, ВСУ потеряли большое количество средств управления БПЛА, а также личного состава и другой техники:
  • до 360 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину;
  • автомобиль;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.
Всего бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах семи населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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