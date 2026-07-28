Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России взяли под контроль село Красный Кут в ДНР.
- ВСУ потеряли до 360 человек личного состава и технику в районах семи населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Красный Кут в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Освобождение населенного пункта Красный Кут имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР", — рассказали там.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Красный Кут в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Красный Кут в ДНР
При поддержке беспилотных войск и артиллерии штурмовики прорвали оборону противника, закрепились на позициях и зачистили село, а также прилегающие лесополосы.
Как отметили в оборонном ведомстве, ВСУ потеряли большое количество средств управления БПЛА, а также личного состава и другой техники:
- до 360 военнослужащих;
- боевую бронированную машину;
- автомобиль;
- станцию радиоэлектронной борьбы.
Всего бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах семи населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области.
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