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Дегтярев высказался о полноценном допуске российских гимнастов к турнирам - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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20:36 28.07.2026 (обновлено: 20:42 28.07.2026)
Дегтярев высказался о полноценном допуске российских гимнастов к турнирам

Дегтярев назвал позицией маргиналов попытки сорвать допуск гимнастов с флагом РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой.
  • Правила European Gymnastics приведены в соответствие с решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая ранее приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что попытки помешать возвращению россиян на турниры остаются позицией маргинального меньшинства.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев после решения Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировать участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой заявил, что попытки помешать возвращению россиян на турниры остаются позицией маргинального меньшинства.
Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) 28 июля привела свои правила в соответствии с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая 17 мая приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
"European Gymnastics ратифицировал участие российских спортсменов в чемпионатах Европы и других европейских соревнованиях с государственным флагом и гимном России. Ранее такое решение принял исполком World Gymnastics, а теперь европейские правила приведены в соответствие с международными. Это важный сигнал: европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских спортсменов на турниры Старого Света. Попытки отдельных чиновников этому помешать, как это было в Румынии, где мэр сорвал выступление нашей сборной по спортивной гимнастике, остаются лишь позицией маргинального меньшинства", - предоставила слова Дегтярева РИА Новости пресс-служба министра.
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
European Gymnastics ратифицировал возвращение российской символики
Вчера, 20:02
 
СпортМихаил Дегтярев
 
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