Дегтярев высказался о полноценном допуске российских гимнастов к турнирам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой.
- Правила European Gymnastics приведены в соответствие с решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая ранее приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что попытки помешать возвращению россиян на турниры остаются позицией маргинального меньшинства.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев после решения Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировать участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой заявил, что попытки помешать возвращению россиян на турниры остаются позицией маргинального меньшинства.
Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) 28 июля привела свои правила в соответствии с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая 17 мая приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
"European Gymnastics ратифицировал участие российских спортсменов в чемпионатах Европы и других европейских соревнованиях с государственным флагом и гимном России. Ранее такое решение принял исполком World Gymnastics, а теперь европейские правила приведены в соответствие с международными. Это важный сигнал: европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских спортсменов на турниры Старого Света. Попытки отдельных чиновников этому помешать, как это было в Румынии, где мэр сорвал выступление нашей сборной по спортивной гимнастике, остаются лишь позицией маргинального меньшинства", - предоставила слова Дегтярева РИА Новости пресс-служба министра.