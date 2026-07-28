Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) 28 июля привела свои правила в соответствии с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая 17 мая приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.

"European Gymnastics ратифицировал участие российских спортсменов в чемпионатах Европы и других европейских соревнованиях с государственным флагом и гимном России. Ранее такое решение принял исполком World Gymnastics, а теперь европейские правила приведены в соответствие с международными. Это важный сигнал: европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских спортсменов на турниры Старого Света. Попытки отдельных чиновников этому помешать, как это было в Румынии, где мэр сорвал выступление нашей сборной по спортивной гимнастике, остаются лишь позицией маргинального меньшинства", - предоставила слова Дегтярева РИА Новости пресс-служба министра.