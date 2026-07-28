В Дагестане два человека пострадали при возгорании автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2115 после хлопка газовоздушной смеси.
- Два человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии с ожогами 40% поверхности тела.
МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при возгорании автомобиля после хлопка газовоздушной смеси в Дагестане, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
"Сегодня… поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Гамиях Новолакского района. По предварительной информации, в ходе движения автомобиля ВАЗ-2115 произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали двое мужчин 1980 и 1982 годов рождения", – говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского.
"Один находится в тяжелом состоянии с ожогами 40% поверхности тела, второй получил ожоги 20% поверхности тела, его состояние оценивается как средней степени тяжести", – рассказали в МЧС.
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14 декабря 2025, 17:07