Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане два человека пострадали при возгорании автомобиля - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 28.07.2026 (обновлено: 16:29 28.07.2026)
В Дагестане два человека пострадали при возгорании автомобиля

В Дагестане два человека пострадали при возгорании автомобиля после взрыва газа

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAXАвтомобиль, сгоревший после хлопка газовоздушной смеси в Дагестане
Автомобиль, сгоревший после хлопка газовоздушной смеси в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAX
Автомобиль, сгоревший после хлопка газовоздушной смеси в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2115 после хлопка газовоздушной смеси.
  • Два человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии с ожогами 40% поверхности тела.
МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при возгорании автомобиля после хлопка газовоздушной смеси в Дагестане, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
"Сегодня… поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Гамиях Новолакского района. По предварительной информации, в ходе движения автомобиля ВАЗ-2115 произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали двое мужчин 1980 и 1982 годов рождения", – говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского.
"Один находится в тяжелом состоянии с ожогами 40% поверхности тела, второй получил ожоги 20% поверхности тела, его состояние оценивается как средней степени тяжести", – рассказали в МЧС.
Последствия взрыва газовоздушной смеси в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Саратове произошел взрыв газовоздушной смеси в десятиэтажном доме
14 декабря 2025, 17:07
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияНоволакский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала