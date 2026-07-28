Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани задержали мать младенца, найденного мертвым в Дагестане - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 28.07.2026 (обновлено: 15:27 28.07.2026)
В Астрахани задержали мать младенца, найденного мертвым в Дагестане

В Астрахани задержали мать найденного мертвым на свалке в Дагестане младенца

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/MAXЖительница Дагестана, которая, по версии следствия, убила своего новорожденного ребенка
Жительница Дагестана, которая, по версии следствия, убила своего новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/MAX
Жительница Дагестана, которая, по версии следствия, убила своего новорожденного ребенка
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Астрахани задержали мать младенца, найденного мертвым на свалке в Дагестане.
МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали жительницу Дагестана, которая, по версии следствия, убила своего новорожденного ребенка и выбросила тело на мусорную свалку, сообщили в следственном управлении СК России по республике.
В марте на свалке в Хасавюрте было обнаружено завернутое в платье тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). МВД по Дагестану объявило вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о матери младенца.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В Воронежской области обнаружили тела женщины и младенца
20 июля, 20:00
"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел установлена личность женщины, подозреваемой в совершении указанного преступления. Она задержана". – говорится в сообщении.
По версии следствия, 26 марта подозреваемая после рождения мальчика убила его, а для сокрытия следов преступления оставила тело новорожденного на территории мусорной свалки в Хасавюрте.
Сейчас с участием подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении ее под стражу.
Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила в своем Telegram-канале, что 26-летнюю подозреваемую полицейские задержали в Астрахани и доставили в Дагестан.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В Кузбассе возбудили дело в связи со смертью младенца в автомобиле
5 июля, 06:23
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияХасавюртСледственный комитет России (СК РФ)Астрахань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала