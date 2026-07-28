В Астрахани задержали мать младенца, найденного мертвым в Дагестане

Жительница Дагестана, которая, по версии следствия, убила своего новорожденного ребенка

Жительница Дагестана, которая, по версии следствия, убила своего новорожденного ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Астрахани задержали мать младенца, найденного мертвым на свалке в Дагестане.

МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали жительницу Дагестана, которая, по версии следствия, убила своего новорожденного ребенка и выбросила тело на мусорную свалку, сообщили в следственном управлении СК России по республике.

В марте на свалке в Хасавюрте было обнаружено завернутое в платье тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). МВД по Дагестану объявило вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о матери младенца.

"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел установлена личность женщины, подозреваемой в совершении указанного преступления. Она задержана". – говорится в сообщении

По версии следствия, 26 марта подозреваемая после рождения мальчика убила его, а для сокрытия следов преступления оставила тело новорожденного на территории мусорной свалки в Хасавюрте.

Сейчас с участием подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении ее под стражу.