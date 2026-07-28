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Подозреваемая в убийстве младенца в Дагестане рассказала о своем поступке - РИА Новости, 28.07.2026
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17:59 28.07.2026 (обновлено: 18:34 28.07.2026)
Подозреваемая в убийстве младенца в Дагестане рассказала о своем поступке

Подозреваемая в убийстве младенца в Дагестане рассказала, как рожала в туалете

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/MAXЖительница Дагестана, которая, по версии следствия, убила своего новорожденного ребенка
Жительница Дагестана, которая, по версии следствия, убила своего новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/MAX
Жительница Дагестана, которая, по версии следствия, убила своего новорожденного ребенка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Дагестана задержана по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка.
  • По версии следствия, женщина родила мальчика, а затем убила его и оставила тело на территории мусорной свалки в Хасавюрте.
  • Подозреваемая утверждает, что рожала дома в туалете, и о ее беременности никто не знал.
МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Жительница Дагестана, задержанная по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, рассказала, что рожала в туалете, так как никто не знал о ее беременности, затем положила младенца в пакет и понесла на свалку.
Во вторник СУСК России по Дагестану сообщило о задержании женщины, которая подозревается в убийстве новорожденного, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено в марте этого года. По версии следствия, 26-летняя подозреваемая после рождения мальчика убила его, а для сокрытия следов преступления оставила тело новорожденного на территории мусорной свалки в Хасавюрте.
"(Задержана - ред.) за то, что выбросила ребенка на мусорку… (Рожала - ред.) дома, в туалете… Я его взяла, укутала в платье. Я толком не помню, я была в шоковом состоянии... Укутала его, завернула в платье, положила в пакет", - говорит подозреваемая на видео, которое опубликовала руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
По словам задержанной, она жила с родителями и сестрой, и о ее беременности никто не знал, в том числе отец ребенка.
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