Подозреваемая в убийстве младенца в Дагестане рассказала о своем поступке

МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Жительница Дагестана, задержанная по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, рассказала, что рожала в туалете, так как никто не знал о ее беременности, затем положила младенца в пакет и понесла на свалку.