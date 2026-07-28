Уральский ученый умер в больнице, куда его доставили после конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Известный ученый-аграном Никита Зезин скончался в больнице после конфликта с местными жителями в Свердловской области.

Депутат Вячеслав Вегнер сообщил, что незадолго до смерти ученый мог быть жестоко избит.

Следственными органами возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Известный ученый-агроном Никита Зезин после конфликта с местными жителями в Свердловской области был доставлен в больницу, где и скончался, точную причину его смерти установит экспертиза, сообщает СК РФ.

По данным пресс-службы Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, 22 июля на 68-м году жизни скончался директор центра, известный ученый-аграрий Никита Зезин. Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице во "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит. Во вторник СК РФ уточняло, что возбуждено уголовное дело по сведениям об избиении ученого.

"Следственными органами СК РФ по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных местными жителями в отношении пожилого мужчины в результате возникшего конфликта. Мужчина был госпитализирован в больницу, где через некоторое время скончался", – говорится в канале СК РФ на платформе "Макс".

Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ученого и взаимосвязь с произошедшим нападением, на данный момент следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей.