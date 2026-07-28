Во Владимире площадь пожара на складе увеличилась

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Площадь пожара на складе со строительными материалами во Владимире увеличилась до 2500 квадратных метров.
- Из здания эвакуировали 300 человек, на месте пожара работают более 80 человек и 20 единиц техники.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе со строительными материалами во Владимире увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, из здания эвакуировали 300 человек. На месте пожара работают более 80 человек и 20 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
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