Во Владимире площадь пожара на складе увеличилась

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе со строительными материалами во Владимире увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По уточненной информации, из здания эвакуировали 300 человек. На месте пожара работают более 80 человек и 20 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.