Матвиенко сообщила о сокращении числа абортов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число абортов в России за два года сократилось почти на 12%.
- На 17% снизилось число социальных сирот, на 25% — количество детей, чьи родители были лишены или ограничены в родительских правах.
- В 18 регионах выросла рождаемость, увеличилось число многодетных и студенческих семей с детьми.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Число абортов в России за два года сократилось почти на 12%, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Устойчиво в последние два года идет снижение количества абортов... почти 12% за два года. Самый положительный результат в Вологодской области - число абортов сократилось на 45%. Это в результате также тех мер, которые принимает руководство региона", - отметила политик.
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Кроме того, снижается количество социальных сирот, сказала сенатор. "В прошлом году на 17% снизилось число социальных сирот", - уточнила политик.
По ее словам, на 25% сократилось количество детей, чьи родители либо были лишены, либо ограничены в родительских правах. Уменьшилось количество детей в детских домах.
Матвиенко отметила, что атмосфера в обществе по отношению к семье, к детям, к семейным ценностям меняется в лучшую сторону.
По итогам прошлого года в 18 регионах выросла рождаемость, также увеличивается число многодетных семей, добавила она. "За прошедший год, что особенно радует, в два раза выросло число студенческих семей, и половина из них уже — это семьи с детьми. Это отклик на те меры поддержки, которые были разработаны министерством науки и высшего образования, и те меры, которые высшие учебные заведения создали для студенческих семей с детьми", - сказала политик.
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