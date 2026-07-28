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Пономарев считает, что переход Бориско в ЦСКА создаст плохую атмосферу - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
14:55 28.07.2026 (обновлено: 14:58 28.07.2026)
Пономарев считает, что переход Бориско в ЦСКА создаст плохую атмосферу

Пономарев: переход вратаря Бориско в ЦСКА создаст в нездоровую атмосферу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Бориско
Максим Бориско - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Максим Бориско. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил, что переход вратаря «Балтики» Максима Бориско в ЦСКА создаст в московской команде нездоровую атмосферу.
  • Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил, что с ЦСКА ведутся переговоры о трансфере 26-летнего вратаря Максима Бориско.
  • Пономарев считает, что Бориско не того уровня, чтобы с ним решать высокие задачи, и переход может негативно повлиять на молодого вратаря Владислава Торопа.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Переход вратаря калининградской "Балтики" Максима Бориско в ЦСКА создаст в московской команде нездоровую атмосферу, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев.
Ранее генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов сообщил РИА Новости, что с ЦСКА ведутся переговоры о трансфере 26-летнего вратаря. В отсутствие из-за травмы Игоря Акинфеева в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги против "Балтики" ворота армейцев защищал 22-летний Владислав Тороп.
"Отрицательно отношусь к этому переходу. Зачем создавать нездоровую конкуренцию в команде? Во-первых, Тороп будет волноваться, а помимо него у нас есть молодые ребята, которые в перспективе могут вырасти. Им надо играть. Во-вторых, мы еще не списали Игоря Акинфеева. Да и Бориско не такой уж и классный вратарь, не того уровня, чтобы с ним решать высокие задачи", - сказал Пономарев.
"Тороп, к сожалению, стал неуверенно стоять в воротах, ошибается на выходах. Видно, что нервничает, наверное, чувствует, что готовится ему какая-то замена. Это вполне естественно, вратари - чувствительные натуры, очень переживают и всегда болезненно реагируют на многие вещи", - добавил он.
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ФутболСпортМаксим БорискоИгорь АкинфеевПФК ЦСКАБалтикаВладимир ПономаревРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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