Пономарев считает, что переход Бориско в ЦСКА создаст плохую атмосферу

"Отрицательно отношусь к этому переходу. Зачем создавать нездоровую конкуренцию в команде? Во-первых, Тороп будет волноваться, а помимо него у нас есть молодые ребята, которые в перспективе могут вырасти. Им надо играть. Во-вторых, мы еще не списали Игоря Акинфеева. Да и Бориско не такой уж и классный вратарь, не того уровня, чтобы с ним решать высокие задачи", - сказал Пономарев.