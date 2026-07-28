ВС России поразили балкер в акватории Черного моря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные нанесли удар по судну типа балкер в северо-западной акватории Черного моря, которое перевозило военные грузы.
- В порту Николаева поражено килекторное судно.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по судну с военными грузами в Черном море, сообщило Минобороны.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа балкер, осуществлявшее доставку военных грузов", — говорится в релизе.
Кроме того, в порту Николаева целью стало килекторное судно.
Российская армия продолжает наносить удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ. Так, с 18 по 24 июля она поразила 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз.
При этом военные преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18