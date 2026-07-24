ВС России за неделю поразили 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В течение недели поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, а именно 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз, сообщило Минобороны России.

В Минобороны России добавили, что ВС РФ за неделю поразили предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. "Логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - следует из сообщения.