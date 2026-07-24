ВС России за неделю поразили 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В течение недели поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, включая 16 сухогрузов, 10 балкеров и один контейнеровоз.
- ВС РФ за неделю поразили предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, а также логистические центры, объекты инфраструктуры и склады боеприпасов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В течение недели поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, а именно 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз, сообщило Минобороны России.
"В течение недели поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, в том числе 16 типа "сухогруз", 10 типа "балкер" и контейнеровоз", - говорится в сообщении.
В Минобороны России добавили, что ВС РФ за неделю поразили предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. "Логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - следует из сообщения.
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22 июня 2022, 17:18