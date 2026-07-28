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Ученый рассказал о главных условиях для развития биоэкопоселений в Арктике - РИА Новости, 28.07.2026
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07:59 28.07.2026
Ученый рассказал о главных условиях для развития биоэкопоселений в Арктике

Первые биоэкопоселения могут появиться в Мурманской области или Карелии

© Фото : ГазпромПрирода северного края
Природа северного края - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Газпром
Природа северного края. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые биоэкопоселения в Арктике могут появиться в Мурманской области или Карелии.
  • При создании биоэкопоселений необходимо учитывать комплекс факторов: от продовольственного обеспечения до архитектуры.
  • Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений вдоль Трансарктического транспортного коридора.
МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Первые биоэкопоселения в Арктике могут появиться в Мурманской области или Карелии, при их создании нужно учитывать большой комплекс факторов – от продовольственного обеспечения до архитектуры, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН, председатель Мурманского регионального отделения Общества биотехнологов России Никита Цветов.
Как рассказал ученый, в направлении биоэкопоселений активно работает Карелия, на прошедшем в феврале этого года форуме "Будущих технологий" обсуждались возможности строительства первого биоэкопоселения там. Однако, Мурманская область также является очень вероятным местом для строительства подобных поселений.
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"При организации таких поселений важно учесть очень большой комплекс разных факторов, начиная от питания, заканчивая архитектурой. Безусловно, технологические решения должны касаться организации выращивания здоровой пищи, свежих овощей и фруктов здесь, на Севере, с использованием гидро- и аэропоники", - сказал Цветов.
По мнению заполярного ученого, практически все необходимые для создания поселений технологические решения либо есть, либо могут быть достигнуты путем небольшой модификации, адаптации имеющихся технологий для условий Севера. "Количество людей, проживающих в таких поселениях, конечно, будет зависеть от решаемых задач", - уточнил эксперт.
В мае президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений вдоль Трансарктического транспортного коридора.
Биоэкопоселения (БЭП) - это новая модель устойчивого жизнеустройства, сочетающая жизнь в гармонии с природой и внедрение передовых биотехнологий, возобновляемой энергетики и экологически ответственного управления ресурсами. В России их развитие признано стратегическим инструментом для освоения малонаселенных, арктических и труднодоступных регионов.
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