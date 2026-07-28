Александрову увезли с корта на коляске после матча с Лютовой

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российскую теннисистку Екатерину Александрову увезли с корта на коляске после матча первого круга турнира в Мемфисе против соотечественницы Кристины Лютовой.

При счете 15:30 в десятом гейме решающего сета на своей подаче Александрова присела на корт, ей потребовалась помощь медперсонала. Врачи приложили лед к ее затылку. В результате 31-летняя россиянка не смогла продолжить игру и самостоятельно покинуть корт, ее увезли на коляске.