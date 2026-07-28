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Александрову увезли с корта на коляске после матча с Лютовой - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Теннис
 
21:46 28.07.2026 (обновлено: 21:47 28.07.2026)
Александрову увезли с корта на коляске после матча с Лютовой

Екатерину Александрову увезли с корта на коляске после матча с 16-летней Лютовой

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Екатерина Александрова
Российская теннисистка Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Екатерина Александрова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла продолжить матч первого круга турнира в Мемфисе против Кристины Лютовой.
  • Александрову увезли с корта на коляске после того, как ей потребовалась помощь медперсонала во время игры.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российскую теннисистку Екатерину Александрову увезли с корта на коляске после матча первого круга турнира в Мемфисе против соотечественницы Кристины Лютовой.
Александрова во вторник уступила проводившей свой дебютный матч на турнире WTA-тура Лютовой, не сумев продолжить борьбу при счете 6:7 (2:7), 6:4, 4:5.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
The Memphis Classic
28 июля 2026 • начало в 18:05
Завершен
Екатерина Александрова
1 : 16:76:44:5
Кристина Лютова
Календарь Турнирная таблица История встреч
При счете 15:30 в десятом гейме решающего сета на своей подаче Александрова присела на корт, ей потребовалась помощь медперсонала. Врачи приложили лед к ее затылку. В результате 31-летняя россиянка не смогла продолжить игру и самостоятельно покинуть корт, ее увезли на коляске.
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ТеннисСпортМемфисЕкатерина АлександроваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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