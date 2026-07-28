Александрову увезли с корта на коляске после матча с Лютовой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла продолжить матч первого круга турнира в Мемфисе против Кристины Лютовой.
- Александрову увезли с корта на коляске после того, как ей потребовалась помощь медперсонала во время игры.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российскую теннисистку Екатерину Александрову увезли с корта на коляске после матча первого круга турнира в Мемфисе против соотечественницы Кристины Лютовой.
Александрова во вторник уступила проводившей свой дебютный матч на турнире WTA-тура Лютовой, не сумев продолжить борьбу при счете 6:7 (2:7), 6:4, 4:5.
The Memphis Classic
28 июля 2026 • начало в 18:05
Завершен
1 : 16:76:44:5
При счете 15:30 в десятом гейме решающего сета на своей подаче Александрова присела на корт, ей потребовалась помощь медперсонала. Врачи приложили лед к ее затылку. В результате 31-летняя россиянка не смогла продолжить игру и самостоятельно покинуть корт, ее увезли на коляске.