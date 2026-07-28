Дер-Аргучинцев перешел в "Адмирал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Семен Дер-Аргучинцев перешел из московского "Динамо" во владивостокский "Адмирал".
- "Адмирал" также получил денежную компенсацию и отправил в обратном направлении нападающего Павла Шэна.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский нападающий Семен Дер-Аргучинцев перешел из московского "Динамо" во владивостокский "Адмирал" в рамках обмена между клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале столичного клуба.
"Адмирал" также получил денежную компенсацию и отправил в обратном направлении нападающего Павла Шэна, который выступал в составе клуба с декабря 2021 года.
За "Адмирал" Шэн провел 258 матчей и набрал 93 очка (36 голов + 57 передач). До этого он представлял "Сочи", уфимский "Салават Юлаев" и "Югру" из Ханты-Мансийска.
Дер-Аргучинцев стал игроком "Динамо" по ходу прошлого сезона, перейдя в рамках обмена из челябинского "Трактора". В 30 матчах за московский клуб он набрал 15 очков (4 гола + 11 передач). Ранее в КХЛ он также выступал за "Торпедо".