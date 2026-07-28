Дер-Аргучинцев перешел в "Адмирал"

Дер-Аргучинцев стал игроком "Динамо" по ходу прошлого сезона, перейдя в рамках обмена из челябинского "Трактора". В 30 матчах за московский клуб он набрал 15 очков (4 гола + 11 передач). Ранее в КХЛ он также выступал за "Торпедо".