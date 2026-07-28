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Дер-Аргучинцев перешел в "Адмирал" - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Хоккей
 
12:34 28.07.2026
Дер-Аргучинцев перешел в "Адмирал"

Дер-Аргучинцев отправился из московского "Динамо" в "Адмирал" в обмен на Шэна

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСемён Дер-Аргучинцев
Семён Дер-Аргучинцев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Семён Дер-Аргучинцев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Семен Дер-Аргучинцев перешел из московского "Динамо" во владивостокский "Адмирал".
  • "Адмирал" также получил денежную компенсацию и отправил в обратном направлении нападающего Павла Шэна.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский нападающий Семен Дер-Аргучинцев перешел из московского "Динамо" во владивостокский "Адмирал" в рамках обмена между клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале столичного клуба.
"Адмирал" также получил денежную компенсацию и отправил в обратном направлении нападающего Павла Шэна, который выступал в составе клуба с декабря 2021 года.
За "Адмирал" Шэн провел 258 матчей и набрал 93 очка (36 голов + 57 передач). До этого он представлял "Сочи", уфимский "Салават Юлаев" и "Югру" из Ханты-Мансийска.
Дер-Аргучинцев стал игроком "Динамо" по ходу прошлого сезона, перейдя в рамках обмена из челябинского "Трактора". В 30 матчах за московский клуб он набрал 15 очков (4 гола + 11 передач). Ранее в КХЛ он также выступал за "Торпедо".
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