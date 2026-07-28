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Клуб Медиалиги 2Drots вышел во второй круг пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
21:57 28.07.2026
Клуб Медиалиги 2Drots вышел во второй круг пути регионов Кубка России

Клуб Медиалиги 2Drots вышел во второй круг пути регионов Кубка России по футболу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКубок России по футболу
Кубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб МФЛ 2Drots победил «Орел» в матче первого раунда пути регионов Кубка России со счетом 2:0.
  • Следующим соперником 2Drots станет клуб «Шумбрат» из Саранска.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Клуб Медийной футбольной лиги (МФЛ) 2Drots нанес поражение "Орлу" в матче первого раунда пути регионов Кубка России.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу 2Drots. Мячи забили Илья Мазуров (30-я минута) и Михаил Черномырдин (37).
Следующим соперником 2Drots станет клуб "Шумбрат" из Саранска.
Кубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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