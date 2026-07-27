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В "Зените" сообщили, что предложат Фернандесу пройти обучение на тренера - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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14:12 27.07.2026 (обновлено: 14:29 27.07.2026)
В "Зените" сообщили, что предложат Фернандесу пройти обучение на тренера

В "Зените" хотят предложить Марио Фернандесу пройти обучение на тренера в России

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкИгроки "Зенита"
Игроки Зенита - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вильям де Оливейра, помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит", сообщил, что предложит Марио Фернандесу пройти обучение на тренера в России.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра сообщил РИА Новости, что предложит бывшему игроку команды Марио Фернандесу пройти обучение на тренера в России.
Последним клубом в карьере Фернандеса был "Зенит", за который он выступал в сезоне-2023/24. Осенью 2025 года он объявил о завершении карьеры.
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"У Марио все хорошо. Сейчас он живет в родном городе, мы иногда переписываемся. Он говорил мне, что хотел бы пойти обучение на тренера, но не решил где", - сказал Оливейра.
"Пока не звал его в Россию. Может быть, у нас будет получать лицензию - предложу ему этот вариант", - добавил собеседник агентства.
Фернандес начал карьеру в бразильском "Гремио", из которого в 2012 году перешел в ЦСКА. Он представлял армейцев на протяжении 10 лет и три раза выиграл с командой чемпионат России, один раз - Кубок страны, два раза - Суперкубок России. Также он играл за бразильский "Интернасьонал" и петербургский "Зенит", с которым победил в чемпионате и Кубке России.
В 2016 году защитник получил российское гражданство. В составе сборной России он провел 33 матча и забил пять голов, а также дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.
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