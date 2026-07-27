В "Зените" сообщили, что предложат Фернандесу пройти обучение на тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ Вильям де Оливейра, помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит", сообщил, что предложит Марио Фернандесу пройти обучение на тренера в России.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра сообщил РИА Новости, что предложит бывшему игроку команды Марио Фернандесу пройти обучение на тренера в России.

Последним клубом в карьере Фернандеса был " Зенит ", за который он выступал в сезоне-2023/24. Осенью 2025 года он объявил о завершении карьеры.

"У Марио все хорошо. Сейчас он живет в родном городе, мы иногда переписываемся. Он говорил мне, что хотел бы пойти обучение на тренера, но не решил где", - сказал Оливейра.

"Пока не звал его в Россию. Может быть, у нас будет получать лицензию - предложу ему этот вариант", - добавил собеседник агентства.

Фернандес начал карьеру в бразильском "Гремио", из которого в 2012 году перешел в ЦСКА. Он представлял армейцев на протяжении 10 лет и три раза выиграл с командой чемпионат России, один раз - Кубок страны, два раза - Суперкубок России. Также он играл за бразильский "Интернасьонал" и петербургский "Зенит", с которым победил в чемпионате и Кубке России.