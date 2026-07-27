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Запад не отвечает на запросы Белоруссии по истории Второй мировой войны - РИА Новости, 27.07.2026
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07:35 27.07.2026
Запад не отвечает на запросы Белоруссии по истории Второй мировой войны

Историк Трубчик: Запад игнорирует запросы Белоруссии по истории Второй мировой

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкОсвобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню. 1944 год
Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню. 1944 год - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Макс Альперт
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Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню. 1944 год. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад не отвечает на запросы белорусской стороны по изучению событий Второй мировой войны.
  • В апреле 2021 года Генпрокурор Белоруссии возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны.
МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Запад не отвечает на запросы белорусской стороны по теме изучения событий Второй мировой войны, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии.
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"Сегодня, конечно же, достаточно сложно осуществлять такое сотрудничество", - сказал Трубчик, отвечая на вопрос о влиянии текущей геополитической ситуации на международное сотрудничество по линии ученых по теме истории Второй мировой войны.
Собеседник рассказал, что "в рамках расследования уголовного дела о геноциде направлялись запросы в архивные учреждения некоторых стран Запада, в страны Балтии по отдельным персоналиям (участников карательных акций против мирного населения – ред.)".
"К сожалению, ответов на них мы не получаем, как правило", - констатировал он.
Трубчик добавил, что "сегодня в основном взаимодействие ограничено пространством СНГ".
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