Запад не отвечает на запросы Белоруссии по истории Второй мировой войны

Краткий пересказ от РИА ИИ Запад не отвечает на запросы белорусской стороны по изучению событий Второй мировой войны.

В апреле 2021 года Генпрокурор Белоруссии возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны.

МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Запад не отвечает на запросы белорусской стороны по теме изучения событий Второй мировой войны, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии.

"Сегодня, конечно же, достаточно сложно осуществлять такое сотрудничество", - сказал Трубчик, отвечая на вопрос о влиянии текущей геополитической ситуации на международное сотрудничество по линии ученых по теме истории Второй мировой войны.

Собеседник рассказал, что "в рамках расследования уголовного дела о геноциде направлялись запросы в архивные учреждения некоторых стран Запада, в страны Балтии по отдельным персоналиям (участников карательных акций против мирного населения – ред.)".

"К сожалению, ответов на них мы не получаем, как правило", - констатировал он.