Российские военные выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана

"Сейчас занимаемся зачисткой. Выявляем их наблюдательные пункты, которые ведут чисто доклады, которые мы по радиоперехватам слышим, — то, что они без воды, без еды сидят, уже готовы сдаться, выйти сами. Вот эти элементы выявляем", — рассказал он.