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Российские военные выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана - РИА Новости, 27.07.2026
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12:51 27.07.2026 (обновлено: 17:27 27.07.2026)
Российские военные выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана

ВС РФ выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана и приступили к зачистке города

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана.
  • Сейчас идет зачистка города и выявление наблюдательных пунктов противника.
  • Командиры не позволяют украинским военным сдаваться, угрожая трудностями их родственникам.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские бойцы выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана, сообщил командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Дубай.
"Сейчас занимаемся зачисткой. Выявляем их наблюдательные пункты, которые ведут чисто доклады, которые мы по радиоперехватам слышим, — то, что они без воды, без еды сидят, уже готовы сдаться, выйти сами. Вот эти элементы выявляем", — рассказал он.
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По словам штурмовика, командование ВСУ не позволяет украинским военным сдаваться, угрожая созданием проблем для их родственников.
"Были случаи, когда противник уже сдавался, и противник по своим же поработал, не жалея ничего, и "птичками", и артиллерией доставали", — добавил боец.
Красный Лиман находится на севере ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение города позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что бойцы сломили организованную оборону противника и завершают взятие населенного пункта.
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