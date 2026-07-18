Герасимов: 25-я армия завершает освобождение Красного Лимана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана.
- Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана, организованная оборона противника в городе сломлена, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления", - сказал начальник Генштаба.
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