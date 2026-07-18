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Герасимов: 25-я армия завершает освобождение Красного Лимана - РИА Новости, 18.07.2026
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18:39 18.07.2026
Герасимов: 25-я армия завершает освобождение Красного Лимана

Герасимов: подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Валерий Герасимов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана.
  • Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана, организованная оборона противника в городе сломлена, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Как сообщило МО РФ, Герасимов проверил группировку "Запад", заслушал доклады об обстановке и результатах выполнения боевых задач.
"Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления", - сказал начальник Генштаба.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманРоссияВалерий Герасимов
 
 
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