Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащих 301-й зенитной ракетной бригады ВСУ перебросили из Днепропетровской области в Харьковскую.
- В Харьковской области военнослужащих планируют использовать в составе штурмовых подразделений.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Военнослужащих 301-й зенитной ракетной бригады ВСУ, ранее обеспечивавших противовоздушную оборону Никополя в Днепропетровской области, перебросили в Харьковскую область, где их планируют использовать в составе штурмовых подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, военнослужащих 301-й зенитной ракетной бригады, отвечавших за противовоздушную оборону в Днепропетровской области, перебросили в Харьковскую область.
"По сообщениям родственников украинских националистов, их родных и близких планируют использовать в штурмовых группах", — сообщил собеседник агентства.
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22 июня 2022, 17:18