Военных подразделения ПВО ВСУ перевели в штурмовики

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Военнослужащих 301-й зенитной ракетной бригады ВСУ, ранее обеспечивавших противовоздушную оборону Никополя в Днепропетровской области, перебросили в Харьковскую область, где их планируют использовать в составе штурмовых подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.