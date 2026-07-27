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ВС России при освобождении Коммунаровки создали рубеж для продвижения - РИА Новости, 27.07.2026
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12:55 27.07.2026
ВС России при освобождении Коммунаровки создали рубеж для продвижения

МО РФ: ВС России при освобождении Коммунаровки создали рубеж для продвижения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России взяли под контроль более трех квадратных километров при освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области.
  • Потери ВСУ составили большое количество живой силы, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых гексакоптеров.
  • Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России при освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области взяли под контроль более трех квадратных километров, создав рубеж для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны РФ.
В понедельник российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области.
"В ходе продолжительных боев подразделения группировки "Восток" взяли под контроль район обороны противника площадью более трех квадратных километров. Штурмовые группы последовательно зачистили опорные пункты, огневые позиции и укрепленные участки в границах населенного пункта", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ составили большое количество живой силы, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых гексакоптеров.
"Освобождение населенного пункта Коммунаровка позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке", - сказали в ведомстве.
Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в Днепропетровской и Запорожской областях, заключили в Минобороны РФ.
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