ВС России при освобождении Коммунаровки создали рубеж для продвижения

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы России взяли под контроль более трех квадратных километров при освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили большое количество живой силы, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых гексакоптеров.

Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России при освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области взяли под контроль более трех квадратных километров, создав рубеж для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны РФ.

В понедельник российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области

"В ходе продолжительных боев подразделения группировки "Восток" взяли под контроль район обороны противника площадью более трех квадратных километров. Штурмовые группы последовательно зачистили опорные пункты, огневые позиции и укрепленные участки в границах населенного пункта", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ составили большое количество живой силы, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых гексакоптеров.

"Освобождение населенного пункта Коммунаровка позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке", - сказали в ведомстве.