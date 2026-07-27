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Число сожженных фашистами белорусских деревень вырастет, заявил историк - РИА Новости, 27.07.2026
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02:23 27.07.2026
Число сожженных фашистами белорусских деревень вырастет, заявил историк

Трубчик: число сожженных фашистами белорусских сел вырастет после исследований

© РИА Новости / Т. Ананьина | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Т. Ананьина
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Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны.
  • На сегодняшний день известно о 12 868 населенных пунктах, которые были полностью или частично уничтожены фашистами и их пособниками за годы Великой Отечественной войны.
  • Установлено не менее 290 населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни и не восстановились после войны.
МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Число сожженных фашистами в годы Великой Отечественной войны белорусских деревень еще вырастет после проведения исследований, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии.
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"И эти цифры (число установленных уничтоженных деревень - ред.) не окончательные. То есть работа еще продолжается и количество будет увеличиваться", - сказал Трубчик.
По его словам, на сегодняшний день известно о 12 868 населенных пунктах, которые были полностью или частично уничтожены фашистами и их пособниками за годы Великой Отечественной войны. "До начала работы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по расследованию уголовного дело о геноциде были данные только примерно о 9 тысячах", - напомнил собеседник.
Он добавил, что к настоящему времени установлено не менее 290 населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни. "То есть эти деревни были уничтожены полностью и не восстановились после Великой Отечественной войны. До начала расследования было известно о 186", - добавил Трубчик.
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