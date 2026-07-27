Число сожженных фашистами белорусских деревень вырастет, заявил историк

"И эти цифры (число установленных уничтоженных деревень - ред.) не окончательные. То есть работа еще продолжается и количество будет увеличиваться", - сказал Трубчик.

По его словам, на сегодняшний день известно о 12 868 населенных пунктах, которые были полностью или частично уничтожены фашистами и их пособниками за годы Великой Отечественной войны. "До начала работы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по расследованию уголовного дело о геноциде были данные только примерно о 9 тысячах", - напомнил собеседник.