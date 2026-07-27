Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли около 380 военных и военную технику.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 380 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника... Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Письменное, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Зарница, Долинка, Широкое и Никольское Запорожской области.
"Противник потерял до 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18