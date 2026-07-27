Полиция проверит инцидент с блогером, бросившим деньги на Мамаевом кургане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция проводит проверку инцидента с блогером, который бросил купюру номиналом 5 тысяч рублей в водоем у памятника на Мамаевом кургане в Волгограде.
- Правоохранители обнаружили видеозапись, на которой мужчина на Мамаевом кургане совершил действия, которые могут быть квалифицированы как нарушающие общественный порядок.
ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента с блогером, бросившим купюру с номиналом 5 тысяч рублей в водоем у памятника на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили в ГУМВД по региону.
По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане и наблюдал, как люди пытаются ее достать.
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"В настоящий момент по данному факту сотрудниками отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Волгограду назначена проверка с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения", - сообщило ведомстве в канале на платформе "Макс".
Там уточнили, что правоохранители обнаружили в сети видеозапись, на которой мужчина на Мамаевом кургане совершил действия, которые могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок.