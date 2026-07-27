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Полиция проверит инцидент с блогером, бросившим деньги на Мамаевом кургане - РИА Новости, 27.07.2026
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13:10 27.07.2026 (обновлено: 13:17 27.07.2026)
Полиция проверит инцидент с блогером, бросившим деньги на Мамаевом кургане

Полиция проверит инцидент с блогером, бросившим 5 тыс рублей на Мамаевом кургане

© Кадр видео из соцсетейПятитысячная купюра в водоеме у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде
Пятитысячная купюра в водоеме у скульптуры Стоять насмерть на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пятитысячная купюра в водоеме у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция проводит проверку инцидента с блогером, который бросил купюру номиналом 5 тысяч рублей в водоем у памятника на Мамаевом кургане в Волгограде.
  • Правоохранители обнаружили видеозапись, на которой мужчина на Мамаевом кургане совершил действия, которые могут быть квалифицированы как нарушающие общественный порядок.
ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента с блогером, бросившим купюру с номиналом 5 тысяч рублей в водоем у памятника на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили в ГУМВД по региону.
По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане и наблюдал, как люди пытаются ее достать.
«
"В настоящий момент по данному факту сотрудниками отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Волгограду назначена проверка с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения", - сообщило ведомстве в канале на платформе "Макс".
Там уточнили, что правоохранители обнаружили в сети видеозапись, на которой мужчина на Мамаевом кургане совершил действия, которые могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок.
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