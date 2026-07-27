Полиция проверит инцидент с блогером, бросившим деньги на Мамаевом кургане

Пятитысячная купюра в водоеме у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде

Пятитысячная купюра в водоеме у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде

© Кадр видео из соцсетей Пятитысячная купюра в водоеме у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция проводит проверку инцидента с блогером, который бросил купюру номиналом 5 тысяч рублей в водоем у памятника на Мамаевом кургане в Волгограде.

Правоохранители обнаружили видеозапись, на которой мужчина на Мамаевом кургане совершил действия, которые могут быть квалифицированы как нарушающие общественный порядок.

ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента с блогером, бросившим купюру с номиналом 5 тысяч рублей в водоем у памятника на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили в ГУМВД по региону.

По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане и наблюдал, как люди пытаются ее достать.

« "В настоящий момент по данному факту сотрудниками отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Волгограду назначена проверка с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения", - сообщило ведомстве в канале на платформе " Макс ".