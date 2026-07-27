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Львовских зенитчиков бросили без снабжения в Сумской области - РИА Новости, 27.07.2026
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06:38 27.07.2026 (обновлено: 08:58 27.07.2026)
Львовских зенитчиков бросили без снабжения в Сумской области

Украинские зенитчики пожаловались на отправку без снабжения в Сумскую область

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Львовских зенитчиков перебросили в район Белополья в Сумской области.
  • Им не предоставили необходимого снаряжения.
  • Это вызвало недовольство среди родных военнослужащих.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Львовских зенитчиков отправили в Сумскую область без должного обеспечения, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
«

"Из Львовской области в район Белополья перебросили военнослужащих 540-й зенитной ракетной бригады и 657-го отдельного зенитного пулеметного батальона", — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, родные этих военных недовольны, что их направили в район боевых действий без необходимого снаряжения.
Как пояснили в силовых структурах, они получили эту информацию, изучив публикации украинских волонтеров и членов семей военнослужащих.
Как подчеркивал Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности до 205 человек, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA и четыре артиллерийских орудия.
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