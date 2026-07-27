Львовских зенитчиков бросили без снабжения в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Львовских зенитчиков перебросили в район Белополья в Сумской области.

Им не предоставили необходимого снаряжения.

Это вызвало недовольство среди родных военнослужащих.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Львовских зенитчиков отправили в Сумскую область без должного обеспечения, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

« "Из Львовской области в район Белополья перебросили военнослужащих 540-й зенитной ракетной бригады и 657-го отдельного зенитного пулеметного батальона", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, родные этих военных недовольны, что их направили в район боевых действий без необходимого снаряжения.

Как пояснили в силовых структурах, они получили эту информацию, изучив публикации украинских волонтеров и членов семей военнослужащих.

Как подчеркивал Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.