Краткий пересказ от РИА ИИ
- Львовских зенитчиков перебросили в район Белополья в Сумской области.
- Им не предоставили необходимого снаряжения.
- Это вызвало недовольство среди родных военнослужащих.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Львовских зенитчиков отправили в Сумскую область без должного обеспечения, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
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"Из Львовской области в район Белополья перебросили военнослужащих 540-й зенитной ракетной бригады и 657-го отдельного зенитного пулеметного батальона", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, родные этих военных недовольны, что их направили в район боевых действий без необходимого снаряжения.
Как пояснили в силовых структурах, они получили эту информацию, изучив публикации украинских волонтеров и членов семей военнослужащих.
Как подчеркивал Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности до 205 человек, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA и четыре артиллерийских орудия.
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