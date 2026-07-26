ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 205 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Садки и Уланово Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Белый Колодезь, Сосновка, Подворки, Уды, Петропавловка и Новоалександровка.
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