Учительницу из Петербурга, обвиняемую в педофилии, признали вменяемой

Краткий пересказ от РИА ИИ Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении трех мальчиков, признана вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы.

В СК сообщили, что ее вина подтверждается показаниями малолетних учеников, других школьников и материалами, полученными при осмотре мобильных телефонов несовершеннолетних.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Учительница английского языка из Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении трех мальчиков, по результатам экспертизы признана вменяемой, у нее нет психических отклонений, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя городского главка СК РФ Виктор Козлов.

"По результатам проведенной в отношении обвиняемой Симеонидис психолого-психиатрической судебной экспертизы у последней каких-либо психических расстройств не выявлено", - сказал Козлов.

Он добавил, что вина фигурантки подтверждается показаниями троих малолетних учеников, показаниями других школьников, а также материалами, полученными при осмотре мобильных телефонов несовершеннолетних.

Козлов уточнил, что Симеонидис обвиняется по части 5 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) и части 1 статьи 135 (развратные действия) УК РФ в отношении троих малолетних учеников.

В декабре 2025 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера".