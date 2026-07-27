Рейтинг@Mail.ru
Учительницу из Петербурга, обвиняемую в педофилии, признали вменяемой - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 27.07.2026 (обновлено: 14:47 27.07.2026)
Учительницу из Петербурга, обвиняемую в педофилии, признали вменяемой

Обвиняемую в совращении 3 мальчиков учительницу из Петербурга признали вменяемой

© Фото : соцсетиАфина Симеонидис
Афина Симеонидис - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : соцсети
Афина Симеонидис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении трех мальчиков, признана вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы.
  • В СК сообщили, что ее вина подтверждается показаниями малолетних учеников, других школьников и материалами, полученными при осмотре мобильных телефонов несовершеннолетних.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Учительница английского языка из Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении трех мальчиков, по результатам экспертизы признана вменяемой, у нее нет психических отклонений, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя городского главка СК РФ Виктор Козлов.
"По результатам проведенной в отношении обвиняемой Симеонидис психолого-психиатрической судебной экспертизы у последней каких-либо психических расстройств не выявлено", - сказал Козлов.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Житель Артема признал вину в совращении пяти девочек
2 июня, 03:47
Он добавил, что вина фигурантки подтверждается показаниями троих малолетних учеников, показаниями других школьников, а также материалами, полученными при осмотре мобильных телефонов несовершеннолетних.
Козлов уточнил, что Симеонидис обвиняется по части 5 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) и части 1 статьи 135 (развратные действия) УК РФ в отношении троих малолетних учеников.
В декабре 2025 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера".
В конце декабря после поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина Симеонидис была отпущена из-под стражи на подписку о невыезде. В сообщении СК РФ об говорилось, что "приводятся различные мнения в медиапространстве, в том числе о невиновности фигурантки".
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей
30 июня 2025, 10:28
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала