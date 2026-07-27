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Трамп заявил, что спросит Путина о возможной поддержке Ирана - РИА Новости, 27.07.2026
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20:45 27.07.2026
Трамп заявил, что спросит Путина о возможной поддержке Ирана

Трамп спросит Путина о возможной поддержке Ирана со стороны России

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что спросит президента России Владимира Путина о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы.
  • Трамп не считает правдивыми утверждения о поддержке Ирана со стороны России.
  • По мнению Трампа, США уже «разгромили» Иран.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что спросит президента России Владимира Путина о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы, несмотря на то что сам подобные утверждения правдой не считает.
Ранее Трамп сообщал о своем доверии лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину в том, что они не будут вмешиваться в конфликт с Ираном. Сообщения о якобы прямом снабжении Ирана оружием со стороны России и Китая отвергали как в Москве, так и в Пекине, называя их "чистым вымыслом".
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"Мы скоро это выясним. Я спрошу Путина об этом", - сказал Трамп в ответ на вопрос об утверждениях, что Москва якобы может предоставлять Ирану спутниковые снимки американских баз в Персидском заливе.
Трамп заявил, что не считает эти утверждения правдой. При этом американский лидер добавил, что это не имеет особого значения, поскольку США, по его мнению, уже "разгромили" Иран.
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