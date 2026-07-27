Трамп заявил, что спросит Путина о возможной поддержке Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что спросит президента России Владимира Путина о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы.
- Трамп не считает правдивыми утверждения о поддержке Ирана со стороны России.
- По мнению Трампа, США уже «разгромили» Иран.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что спросит президента России Владимира Путина о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы, несмотря на то что сам подобные утверждения правдой не считает.
"Мы скоро это выясним. Я спрошу Путина об этом", - сказал Трамп в ответ на вопрос об утверждениях, что Москва якобы может предоставлять Ирану спутниковые снимки американских баз в Персидском заливе.
Трамп заявил, что не считает эти утверждения правдой. При этом американский лидер добавил, что это не имеет особого значения, поскольку США, по его мнению, уже "разгромили" Иран.