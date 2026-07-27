Трамп заявил, что спросит Путина о возможной поддержке Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что спросит президента России Владимира Путина о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы.

Трамп не считает правдивыми утверждения о поддержке Ирана со стороны России.

По мнению Трампа, США уже «разгромили» Иран.

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что спросит президента России Владимира Путина о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы, несмотря на то что сам подобные утверждения правдой не считает.

Ранее Трамп сообщал о своем доверии лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину в том, что они не будут вмешиваться в конфликт с Ираном. Сообщения о якобы прямом снабжении Ирана оружием со стороны России и Китая отвергали как в Москве, так и в Пекине, называя их "чистым вымыслом".

"Мы скоро это выясним. Я спрошу Путина об этом", - сказал Трамп в ответ на вопрос об утверждениях, что Москва якобы может предоставлять Ирану спутниковые снимки американских баз в Персидском заливе.