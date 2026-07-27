Трамп прокомментировал позицию Нетаньяху по F-35 для Турции

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг возражения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможных поставок истребителей F-35 Анкаре, заявив, что никто не может указывать Вашингтону, какое оружие и кому поставлять.