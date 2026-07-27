Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал позицию Нетаньяху по F-35 для Турции - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 27.07.2026 (обновлено: 19:48 27.07.2026)
Трамп прокомментировал позицию Нетаньяху по F-35 для Турции

Трамп: никто не будет говорить мне, что продавать

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп отверг возражения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможных поставок истребителей F-35 Турции.
  • Он заявил, что никто не может указывать Вашингтону, какое оружие и кому поставлять.
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг возражения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможных поставок истребителей F-35 Анкаре, заявив, что никто не может указывать Вашингтону, какое оружие и кому поставлять.
"Он мой друг (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), и никто не будет говорить мне, что мы должны или не должны продавать. Турция была для меня потрясающим союзником", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о возражениях Нетаньяху против продажи истребителей F-35 Турции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Трамп был взбешен высказываниями Нетаньяху об истребителях F-35, пишут СМИ
17 июля, 07:50
 
В миреТурцияF-35СШАИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала