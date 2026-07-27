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Медведев поднялся на седьмую позицию в рейтинге АТР - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Теннис
 
07:39 27.07.2026
Медведев поднялся на седьмую позицию в рейтинге АТР

Российский теннисист Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

© твиттер Даниила МедведеваДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© твиттер Даниила Медведева
Даниил Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев поднялся на седьмую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Медведев, не выходивший на корт с 3 июля, прибавил одну строчку в рейтинге. Россиянин Андрей Рублев, дошедший на прошлой неделе до четвертьфинала турнира в Эшториле, сохранил за собой 14-е место.
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Первая тройка рейтинга осталась без изменений. Лидером остается итальянец Янник Синнер, далее располагаются немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP, версия от 27 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 баллов;
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8480;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8160;
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740;
5 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3760;
6 (5). Алекс де Минаур (Австралия) — 3660;
7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3620;
8 (6). Бен Шелтон (США) — 3580;
9 (9). Флавио Коболли (Италия) — 3420;
10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3300...
14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2420...
26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1780...
92 (94). Роман Сафиуллин (Россия) — 678.
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